A Fiumicino il ritorno della fiamma olimpica: l’Italia accende lo Spirito dei Giochi (VIDEO)

Arrivata da Atene a bordo di un volo Ita Airways, la lanterna olimpica raggiunge il Quirinale

di Fernanda De Nitto

Con un volo charter di Ita Airways, proveniente da Atene, è atterrata nel pomeriggio, presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, la fiamma olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina.

La fiamma, tornata in Italia dopo le olimpiadi di Torino 2006, è stata accompagnata in volo dalla tennista Jasmine Paolini, insieme con il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

La campionessa di tennis Paolini è stata la tedofora presso lo Stadio Panathinaiko in Grecia, insieme al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e al Sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, all’amministratore delegato della fondazione dei Giochi, Andrea Varnier, e al segretario generale del Coni, Carlo Mornati, presenti anch’essi al volo tra Grecia ed Italia.

“Mi sento veramente orgogliosa ed onorata per essere qua con la fiamma olimpica – ha dichiarato la tennista Jasmine Paolini una volta scesa dall’aereo con la fiamma in mano – E’ stata un’emozione grandissima e mi sto godendo appieno questa giornata ed esperienza. Spero che la fiamma incarni tutti i valori dello sport, in particolare l’impegno, la passione, la pace e l’unità. Mi auguro che le olimpiadi di Milano Cortina facciano appassionare più persone allo sport.”

La fiamma, custodita in una lanterna, si è poi diretta al Quirinale, dove attenderla presso la Vetrata del Cortile d’Onore c’era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Domani la fiamma sarà celebrata nella Capitale con il passaggio delle frecce tricolori al momento dell’accensione, da parte del Capo dello Stato, della fiaccola olimpica. Per l’occasione a Roma è prevista l’apertura straordinaria di alcune sedi museali e nella serata di domani un concerto gratuito allo Stadio dei Marmi.

Sabato inizierà il viaggio nazionale della fiamma olimpica che in sessantatre giorni percorrerà 12.000 chilometri, toccando venti regioni e centodieci provincie. La fiaccola passerà anche in sessanta siti italiani patrimonio dell’Unesco, per culminare a Milano con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici il 6 Febbraio 2026.

“Ogni passo del viaggio attraverso le nostre città ricorderà al mondo il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere – afferma Giovanni Malagò – Sarà un percorso che intreccia radici e futuro, accoglienza e innovazione, celebrando il meglio dello Spirito Italiano“.