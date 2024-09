Lavori fibra ottica, su via Serafino Aldo Barbaro: disagi per asfaltatura non completa

A causa delle piogge si sta creando un buco che provoca problemi ai residenti Sono un residente in via Serafino Aldo Barbaro (Isola Sacra), dove prima dell’estate hanno svolto scavi per la fibra ottica, ed in data 17 settembre hanno svolto asfaltatura, come si evince dalla foto, non completa e a causa delle piogge si sta creando un buco che provoca disagio ai residenti! Complimenti alla ditta che ha svolto i lavori a metà. Ora noi residenti abbiamo un disagio di viabilità. Lettera inviata da: Arturo N.

