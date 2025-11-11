La Darsena di Fiumicino di nuovo piena di rifiuti – urgente un intervento di pulizia

Gentile Redazione, vi scrivo per segnalare la situazione, ormai insostenibile, della Darsena di Fiumicino, nuovamente invasa dai rifiuti trascinati dal Tevere. Come si può vedere chiaramente nelle foto allegate, la superficie dell’acqua è coperta da detriti che trasformano questo spazio, simbolo della nostra città, in una vera e propria pattumiera a cielo aperto.

È davvero triste constatare che, nonostante i precedenti interventi di pulizia, il problema si ripresenti ciclicamente senza una soluzione duratura. Per questo motivo chiedo, attraverso il vostro giornale, che l’Autorità Portuale e gli enti competenti intervengano con urgenza per ripristinare il decoro della Darsena e prevenire il ripetersi di simili situazioni.

La Darsena è un luogo caro a tutti i cittadini e rappresenta una parte importante dell’immagine di Fiumicino: lasciarla in queste condizioni significa mancare di rispetto all’ambiente e alla comunità.

Ringrazio per l’attenzione e spero che la pubblicazione di questa segnalazione possa contribuire a sollecitare un intervento rapido ed efficace.

Lettera inviata da: Enrico T.

