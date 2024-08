Isola Sacra, una nuova antenna 5G su via Passo Buole?

Se lo fosse siamo preoccupati per le dirette conseguenze per la salute pubblica

Gentile redazione, vi mando questa lettera per capire se l’antenna installata pochi giorni fa sopra un residence in via Passo Buole, all’Isola Sacra è una 5G. Se lo fosse siamo preoccupati per le dirette conseguenze per la salute pubblica potenzialmente derivanti dalla suddetta installazione.

La popolazione del quartiere non è stata preventivamente informata dell’installazione di tale antenna a ridosso delle proprie abitazioni. Alla luce di tutto ciò chiedo che venga data la giusta informazione a tutti i cittadini residenti nella zona.

Lettera inviata da: Daniela F.

