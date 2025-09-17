Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 17 Settembre 2025

Isola Sacra, cittadini ostaggio di buche e cantieri infiniti

Via Coni Zugna pericolosa, lavori alla Madonnella al palo e il Comune resta in silenzio

 

Gentile Direttore, mi trovo costretto di nuovo a sollecitare un immediato intervento di asfaltatura di via Coni Zugna all’Isola Sacra. Il manto stradale risulta sempre più sconnesso e pericoloso a seguito dei rattoppi fatti alla carlona dopo i lavori di posa della rete idrica come da me già denunciato, grazie a voi, oltre due mesi fà (clicca qui). Lunedì è iniziato il nuovo anno scolastico e purtroppo quando sarà, si spera, programmato l’intervento i disagi saranno notevoli.

 

A questo si aggiungerà inevitabilmente anche l’ulteriore intralcio alla viabilità relativo ai lavori della nuova rotatoria alla Madonnella. All’inizio di Agosto l’amministrazione aveva annunciato l’inizio dei lavori (clicca qui), con tanto di plauso dei soliti avvocati d’ufficio della Giunta. La ditta però, in due mesi, è riuscita a posare solo una ventina di cigli, ovvero uno ogni due giorni.

 

Speriamo che l’assessore ai LL.PP. si decida a far decollare i lavori della piazza della Madonnella e di via Coni Zuna per evitare e limitare pesanti disagi alla circolazione e ai Cittadini.

 

Lettera inviata da: Marco V.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Isola Sacra Madonnella via Coni Zugna
Articoli correlati
Focus

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: a Testa di Lepre la "Pedalata dei Pupazzi del Palio"

mercoledì, 17 Settembre 2025
Focus

Al "Fiumicino Jazz Festival" due nomi di spicco del panorama jazz italiano: Max Ionata e Susanna Stivali

mercoledì, 17 Settembre 2025
Focus

Al Castello Miramare di Maccarese la 4ª edizione di "Cinema Damare"

mercoledì, 17 Settembre 2025
Maccarese

Chiusura temporanea del cavalcaferrovia di Viale Tre Denari per guasto all’impianto semaforico

mercoledì, 17 Settembre 2025
Sport

Boriati entra in squadra con la Supernova Fiumicino

mercoledì, 17 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz