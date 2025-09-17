Isola Sacra, cittadini ostaggio di buche e cantieri infiniti

Via Coni Zugna pericolosa, lavori alla Madonnella al palo e il Comune resta in silenzio

Gentile Direttore, mi trovo costretto di nuovo a sollecitare un immediato intervento di asfaltatura di via Coni Zugna all’Isola Sacra. Il manto stradale risulta sempre più sconnesso e pericoloso a seguito dei rattoppi fatti alla carlona dopo i lavori di posa della rete idrica come da me già denunciato, grazie a voi, oltre due mesi fà (clicca qui). Lunedì è iniziato il nuovo anno scolastico e purtroppo quando sarà, si spera, programmato l’intervento i disagi saranno notevoli.

A questo si aggiungerà inevitabilmente anche l’ulteriore intralcio alla viabilità relativo ai lavori della nuova rotatoria alla Madonnella. All’inizio di Agosto l’amministrazione aveva annunciato l’inizio dei lavori (clicca qui), con tanto di plauso dei soliti avvocati d’ufficio della Giunta. La ditta però, in due mesi, è riuscita a posare solo una ventina di cigli, ovvero uno ogni due giorni.

Speriamo che l’assessore ai LL.PP. si decida a far decollare i lavori della piazza della Madonnella e di via Coni Zuna per evitare e limitare pesanti disagi alla circolazione e ai Cittadini.

Lettera inviata da: Marco V.

