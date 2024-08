Fregene, dall’Associazione Autonomia da Fiumicino l’iniziativa “Salviamo la pineta ed i nostri pini”

“Il ricavato sarà destinato all’acquisto di alberi da piantumare in Pineta, o lungo le strade di Fregene”

Da mesi, l’Associazione “Autonomia da Fiumicino” sta comunicando e denunciando a tutti i livelli – Ministero dell’Ambiente, Presidente della Regione Lazio, Assessorato Ambiente della Regione Lazio, Comune di Fiumicino ed altre Istituzioni nazionali, lo stato di degrado ed abbandono, in cui versano a Fregene, sia la Pineta Monumentale che la Lecceta, al di là di qualche sporadico e momentaneo intervento di pur minima manutenzione.

Le diverse denunce dell’Associazione riguardano, altresì, il preoccupante fenomeno del taglio dei pini sia nel 2023 che nel 2024, avendo avuto un considerevole incremento, rispetto agli anni precedenti.

A tutto ciò va aggiunta la mancanza della fase del “controllo del Comune”, sull’obbligo di ripiantumazione in ragione di 1 a 2, che ricade in capo ai Richiedenti l’abbattimento degli alberi: quindi all’abbattimento di 1 albero, devono corrispondere 2 ripiantumazioni.

Per sensibilizzare le Istituzioni, i Cittadini e i Turisti su questo importante problema, abbiamo predisposto le magliette “SALVIAMO LA PINETA ED I NOSTRI PINI”: il ricavato di ogni singola donazione sarà destinato all’acquisto di alberi di pino giovani da piantumare in Pineta, o comunque lungo le strade di Fregene.

L’Associazione “Autonomia da Fiumicino” sostiene anche la campagna “Ripiantiamo il pino dell’Assunta”, sottoscrivendo la petizione del Comitato “Amici degli Alberi”. La nostra Associazione ha già offerto al Parroco della Chiesa dell’Assunta a Fregene, Don Giuseppe, la donazione di un pino da ripiantare esattamente lì dove è stato tagliato quello che c’era prima.

Indipendentemente da questo specifico aspetto, è però necessario unire le forze di tutte le Associazioni, con i Comitati spontanei, con la Cittadinanza e con i Turisti, in questa nobilissima iniziativa – che nel caso si trasformerà in battaglia – per ripristinare quanto prima l’ambiente naturale più consono alla storia ed alle tradizioni di Fregene.

Partecipate insieme a noi alla campagna “SALVIAMO LA PINETA ED I NOSTRI PINI” con una donazione di 20 euro per l’acquisto della maglietta il cui ricavato, detratto il costo vivo di acquisto, confluirà in un Fondo vincolato all’acquisto di pini giovani, inoltrando e seguendo tutte le procedure relative alla piantumazione in Pineta, sulla quale finora sono stati riscontrati ingiustificabili dinieghi da parte dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Ringraziamo chi di Voi ci accompagnerà in questa iniziativa per la salvaguardia del “prezioso verde di Fregene”.

Lettera inviata da: Piero Strocchi, Presidente Associazione Autonomia da Fiumicino

