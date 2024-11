Fiumicino, viabilità sempre più insostenibile

La città ostaggio di tre ponti: Ponte della Scafa, Ponte Due Giugno e viadotto dell’Aeroporto

A Fiumicino paese siamo ostaggi di tre ponti quello di via della Scafa, il ponte due Giugno e il viadotto dell’aeroporto, dove spesso ci sono code interminabili. Abbiamo la via Portuense che ci collega ai centri commerciali, che in certi orari e giorni festivi, sempre intasata.

Su brillante decisione fu tolta la stazione di Fiumicino ora per andare a Roma bisogna prendere un pullman o la propria auto e recarsi a Parco Leonardo o alla Fiera di Roma, percorrendo la sopra menzionata via Portuense per circa 10km.

Ma io dico ci può essere una città senza stazione ferroviaria? E’ assurdo! Ce l’avevamo non dovevano costruirla. Quando si cambia per il peggio invece di migliorare cose da pazzi.

Poi parliamo di Viale delle Meduse appesantita e super trafficata perché la parallela via Fiumara non si sa perché ha dei sensi assurdi che però fanno la felicità di ci abita a discapito del benessere della collettività.

Chiudo questa mia lettera parlando dei fantastici collegamenti Cotral con Ostia. La prima beffa è che bisogna pagare tre zone in abbonamento perché Fiumicino è comune senza nessuna scontistica almeno per gli studenti cosa che Roma prevede. Le corse non sono affidabili spesso soppresse da scioperi, fuori servizio ecc. Poi per il ritorno da Ostia la bella sorpresa non tutte le corse arrivano a Fiumicino paese ma si alternano perché una sale su per l’aeroporto!

La domanda sorge spontanea, ma in tutto questa caos faranno il porto crocieristico? E’ assurdo!

Lettera inviata da: Valentina V.

