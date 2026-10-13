Fiumicino, via della Scafa: attraversare la strada è una sfida alla sorte

Semafori fuori uso, strade al buio e pedoni costretti a rischiare la vita. Il racconto di una cittadina rimasta intrappolata tra le auto: “Possibile che si debba aspettare una tragedia prima di intervenire?”

Gentile redazione, scrivo per segnalare la situazione indegna degli attraversamenti di via della Scafa. I semafori, uno su via Trincea delle Frasche e un altro fronte Conad, sono guasti, non consentendo l’attraversamento in sicurezza.

Se miracolosamente si riuscisse a uscire illesi da via Monte Cengio (oramai con illuminazione guasta e totalmente buia) si deve fare tristemente i conti col semaforo pedonale non funzionante, se si vuole attraversare direzione via Trincea delle Frasche.

Volendo spostarsi di qualche metro più in là, sull’attraversamento che da via Valderoa va su Cima Cristallo, si trova un altro attraversamento pedonale guasto.

Ringrazio il ragazzo che ha attivato il semaforo dalla parte opposta della strada vedendomi in difficoltà: mi sono dovuta lanciare in mezzo alla strada evitando le auto e quando il traffico è diventato molto intenso sono purtroppo rimasta intrappolata tra le due corsie. Se non avesse attivato il semaforo dall’unico lato funzionante, sarei ancora tra le auto a pregare di sopravvivere.

E’ un’arteria molto delicata, spesso palcoscenico di incidenti stradali mortali, più di uno purtroppo anche a causa di pedoni o ciclisti che cercavano un attraversamento di fortuna.

Mi chiedo come possa essere possibile ignorare i più minimi livelli di sicurezza delle strade dove attraversano numerosi anche i ragazzi per dirigersi alle fermate e poi a scuola.

Oramai con strade buie con illuminazione guasta, semafori non funzionanti e trasporto pubblico inesistente uscire di casa è diventato un atto di fede.

Lettera inviata da: Laura L.



Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it