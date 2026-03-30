Centralina divelta vicino alle scuole su via Giuseppe Fontana

Cavi elettrici esposti nei pressi del McDonald’s: possibile pericolo per i pedoni, soprattutto bambini

Con la presente vorrei segnalare una situazione di potenziale pericolo presente su via Giuseppe Fontana, a Fiumicino, all’altezza del McDonald’s.

Questa mattina passando ho visto una centralina divelta e riversa a terra, con cavi elettrici visibilmente esposti. Non è chiaro se l’impianto sia ancora attivo, ma in tal caso la situazione potrebbe rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica.

La zona, inoltre, è particolarmente frequentata, anche per la presenza di scuole nelle immediate vicinanze: ogni giorno numerosi bambini e famiglie transitano lungo quel tratto di strada.

Per questo motivo ritengo opportuno un intervento tempestivo da parte degli enti competenti, al fine di verificare lo stato della centralina e mettere in sicurezza l’area.

Confidando nell’attenzione verso questa segnalazione, porgo cordiali saluti.

Lettera inviata da: Franco F.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it