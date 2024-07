Agevolazione canoni e le false informazioni

Ci siamo mobilitati per la comunicazione errata apparsa sui siti istituzionali nel merito delle agevolazioni IMU

Sono settimane che come Unione Inquilini ci siamo mobilitati sia per informare la Fiumicino Tributi sia il Sindaco e l’Assessore Caroccia di riferimento per la comunicazione errata apparsa sui siti istituzionali nel merito delle agevolazioni IMU previste per i proprietari che hanno locato il proprio immobile con un contratto di locazione a canone agevolato, nella comunicazione si lascia intendere, che avranno diritto all’agevolazione del 25% di IMU solo i proprietari che abbiano sottoscritto un contratto di locazione utilizzando i moduli previsti da un secondo accordo territoriale depositato a Dicembre 2023 da quattro sigle sindacali non presenti sul nostro territorio.

Ci troviamo costretti, quindi, a denunciare pubblicamente quanto sta avvenendo nel Comune di Fiumicino nel merito di questa procedura, in quanto, troviamo già assurda la scelta di far stabilire, da associazioni non presenti sul nostro territorio (ed il Comune ha l’obbligo per legge di verificare la rappresentatività) a quanto affittare le nostre case e troviamo ancor più assurdo informare in maniera errata i cittadini.

Hanno diritto a questa agevolazione, infatti, anche i proprietari che hanno locato e stanno locando i propri immobili a canone concordato utilizzando l’accordo depositato il 4 Settembre 2019 dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative in Italia, inclusa la sottoscrizione di Unione Inquilini che da oltre 10 anni è sul territorio attivamente.

Chiediamo quindi l’immediato ripristino delle informazioni all’utenza sul sito della Fiumicino Tributi, rinnovando la nostra richiesta di incontro con il Sindaco Baccini, così da poterci confrontare sulla visione dell’abitare in questo territorio ad oggi ancora sconosciute.

Lettera inviata da: Unione Inquilini Fiumicino

