Lavori rete idrica area centro nord comune: il 3 luglio chiusura Nidi d’Infanzia e Ufficio Comunale di Palidoro

La mancata erogazione di acqua impedisce il normale svolgimento delle attività

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, nell’area centro nord del Comune di Fiumicino (Clicca qui), sarà necessaria la sospensione del flusso idrico dalle ore 22:00 del 2 luglio 2024 alle ore 21:00 del 3 luglio 2024.

In considerazione della sospensione idrica, l’Amministrazione Comunale dispone, attraverso apposita ordinanza, la chiusura per l’intera giornata del 3 luglio 2024 dei seguenti servizi:

– Nido d’infanzia Il Pagliaccetto, via Torre del Pagliaccetto, Torrimpietra.

– Nido d’infanzia Raggio di Sole, via Nurallao, 14, Aranova.

– Nido d’infanzia Piccoli Passi, via Santa Teresa di Gallura, 11, Fregene.

– Ufficio comunale di Palidoro, sito in piazza SS Filippo e Giacomo, 19.

La mancata erogazione di acqua impedisce il normale svolgimento delle attività nei servizi educativi per la prima infanzia e negli uffici comunali per motivi igienico-sanitari. Pertanto, in base al principio di precauzione e a tutela della sicurezza dei bambini, del personale educativo e amministrativo, si è deciso per la chiusura temporanea delle strutture sopra elencate.