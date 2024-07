Dalle 22 di domani, per 23 ore, no acqua in 9 località nell’area centro nord del Comune di Fiumicino per Lavori Acea Ato2

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti

di Dario Nottola

Per una giornata intera, dalle ore 22 di domani fino alle ore 21 del 3 luglio, mancherà l’acqua in nove località nell’area centro nord del Comune di Fiumicino. La sospensione del flusso idrico è legata ad interventi di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di “migliorare l’efficenza del servizio“, sottolinea Acea Ato2.

Potrebbero, pertanto, verificarsi mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione a Testa di Lepre, Aranova, Torrimpietra, Granaretto, Castel Campanile, Fregene, Maccarese, Passoscuro e Palidoro.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in Via Michele Rosi angolo Via Luigi Russo; Via Siliqua angolo Via Austin; Via Aurelia altezza Via Ottaviano Petrucci; Via Castellammare angolo Via Cattolica a Fregene; Via della Pineta di Fregene; via Carlo Formichi; via delle Pertucce; Via della Corona Australe; Via Florinas e presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.