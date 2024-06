“La Città di Fiumicino: un patrimonio di storia, cultura e attrattive turistiche”

Oggi, 28 giugno, l’evento allo stabilimento “L’Ultima Spiaggia” di Focene

“La Città di Fiumicino: un patrimonio di storia, cultura e attrattive turistiche” questo il nome dell’evento organizzato per oggi, venerdì 28 giugno, alle ore 19.30, presso lo stabilimento “Ultima Spiaggia” di Focene, in via delle Emarginule.

Prevista durante la serata una degustazione, a cura degli chef dell’Associazione “Periferia Iodata”, che presenteranno piatti a base di prodotti tipici regionali. Ad animare l’atmosfera spettacoli di cabaret e musica dal vivo.

Gli artisti che si esibiranno, a partire dalle ore 21.00, saranno “I Centouno” , che intratterranno i presenti con uno dei loro sketch comici; alle 21.30 sarà la volta di “Luciano Lembo”; alle 22.00 il concerto musicale di “Luca Vicari & Anime Latine” – tributo a Lucio Battisti – ed alle 23.00 Dj Set sulla spiaggia con “Umberto e Damiano di Radio Deejay”.

“L’Amministrazione comunale si è aggiudicata un bando della Regione Lazio per la concessione di contributi a sostegno della programmazione e della realizzazione di manifestazioni culturali – hanno dichiarato Federica Poggio, Assessore al Turismo e Raffaello Biselli Assessore per le Attività Produttive – L’obiettivo è quello di realizzare una serie di iniziative concentrate in un’unica giornata e volte a promuovere ed a valorizzare le attrattive turistiche, culturali ed enogastronomiche locali, creando momenti di socialità diffusa”.