Isola Sacra, tutto pronto per la Festa Patronale della Parrocchia Divina Provvidenza

Tante le novità previste per quest’anno.

di Dario Nottola

Manca poco all’inizio della tanto attesa Festa Patronale della Parrocchia Divina Provvidenza a Isola Sacra che, quest’anno, promette di essere ancor più ricca di novità.

Dopo la processione dei carri, entrano nel vivo i festeggiamenti civili uniti ai consueti momenti di riflessione e celebrazione in programma dal 29 agosto al 1° settembre. Un’occasione preziosa per la comunità di Isola Sacra di incontrarsi, rafforzare i legami esistenti e crearne di nuovi.

I festeggiamenti civili avranno inizio giovedì 29 agosto alle ore 21:00 con lo spettacolo di danza a cura delle scuole “New Free Dance” di Mirko Guastatore e Massimo Cecchetti, “Thru ballet” e “Teatro Traiano Scuola d’arte”.

Venerdì 30, alle ore 21:00, spazio invece a “I Proloquaci”, la compagnia teatrale di Fiumicino-sezione spettacolo della Pro Loco, che metterà in scena la commedia “Che spettacolo di donne”. Non mancherà anche quest’anno la serata cabaret: sabato 31 agosto alle ore 21:30, con lo spettacolo “Caba Show… Ridere fa bene” insieme ai comici Mirko Tana, Marco Capretti e iSequestrattori.

Domenica 1° settembre, alle ore 17:30, la Solenne processione a piedi con la Sacra Immagine della Madonna. Percorso: Via della Scafa ,Via monte Solarolo , via Hermada , via Coni Zugna via della Scafa. A seguire la Santa messa.

I festeggiamenti proseguiranno al campo dove si ballerà “sotto le stelle” con la musica dal vivo di Santino Strano. Alle 23 il gran finale con lo spettacolo dei fuochi artificiali.

Tutte le sere, inoltre, sarà possibile gustare le prelibatezze della cucina e del maxi-braciere ai tavoli del ristorante “Aggiungi un posto a tavola”, oltre alla possibilità di tentare la sorte con la pesca di beneficenza o semplicemente tornare a casa con un ricordo dal ‘mercatino del cuore’.