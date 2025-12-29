Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 29 Dicembre 2025

Incendio sul Tevere, recuperata la barca affondata a Fiumicino nella notte di Natale

Operazione congiunta di Capitaneria di Porto, sommozzatori e Forze dell’ordine nei pressi del Ponte Due Giugno

 

di Fernanda De Nitto

 

Sono in corso le operazioni di recupero dell‘imbarcazione andata distrutta dalle fiamme nella notte di Natale nei pressi del Ponte Due Giugno a Fiumicino.

 

Grazie ad un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, dei sommozzatori e delle Forze dell’ordine, in mattinata è stata recuperata la barca di piccole dimensioni adibita per la pesca alle vongole.

 

Il cabinato ha preso fuoco la notte del 24 dicembre e solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto dal distaccamento cittadino di Ostia, si è riusciti a domare le fiamme che hanno totalmente distrutto l’imbarcazione.

 

La barca, dopo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco, è affondata nello stesso luogo dove ha preso fuoco. Sono tutt’ora in corso le indagini volte a comprendere l’origine del rogo.

 

 

