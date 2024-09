Incendio a Fiumicino, Di Genesio Pagliuca (Pd) “tutti questi incendi destano preoccupazione”

“Sindaco e maggioranza intervengano e abbandonino le operazioni di facciata che fanno solo il male al nostro territorio”.

Sull’incendio di questa mattina, martedì 24 settembre, in un cantiere navale a Fiumicino, interviene con una nota il capogruppo del PD Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Dopo l’incendio dello scorso 13 maggio che aveva colpito un cantiere nautico, all’alba di oggi stessa sorte è capitata ai danni di un altro cantiere nautico, sempre a Isola Sacra. A luglio, invece, le fiamme avevano distrutto il Ristoaereo di via Trincea delle Frasche”.

“Tutta questa serie di incendi desta più di una preoccupazione. E alla luce degli investimenti che l’attuale amministrazione comunale vorrebbe portare, non vorremmo che il nostro territorio diventi terra fertile per organizzazioni malavitose. Per questo – prosegue – bisogna intervenire subito e rendere la nostra città sicura. La soluzione non è quella vista la scorsa estate, quando nei fine settimana ai posti di blocco venivano fermate tutte le auto in entrata e in uscita dalle località, per sottoporre i conducenti all’alcooltest.”

“Il problema si argina, invece, aumentando il numero di uomini e mezzi delle forze dell’ordine e garantendo la sorveglianza soprattutto nelle ore notturne. Senza questo, sarebbe inutile anche lo spostamento della Caserma dei Carabinieri, come i carri armati che spostava qualcuno. È bene – conclude Di Genesio Pagliuca – che il sindaco e la maggioranza intervengano e abbandonino le operazioni di facciata che fanno solo il male al nostro territorio.