“Food Sounds Colours”, Tasciotti: “Una sperimentazione per la refezione scolastica”

Obiettivo del progetto migliorare la relazione tra cibo e bambino attraverso un ambiente polisensoriale

di Fernanda De Nitto

Il Prof. Roberto Tasciotti, già Dirigente scolastico ed attualmente docente di psicologia all’Università di Tor Vergata di Roma, da decenni si occupa professionalmente dei giovani, della scuola e dello sport, proponendo soluzioni alternative e pratiche per il benessere degli studenti. E’ questo il caso del progetto sperimentale “Food Sounds Colours” avviato presso l’istituto scolastico di Fregene, in Via Porto Venere.

La sperimentazione, promossa dal prof. Tasciotti, si fonda su un progetto articolato e ponderato, riguardante la mensa scolastica, contestualizzato utilizzando le ricerche neuroscientifiche condotte in questi anni. Obiettivo della nuova visione di refezione è quello di migliorare la relazione tra cibo e bambino attraverso un ambiente polisensoriale.

“La refezione è uno dei luoghi educativi fondamentali per l’apprendimento dei comportamenti sociali, un ambiente che per caratteristiche e gestione, è necessario sia vissuto da studenti e personale scolastico nella massima serenità – ha affermato il Prof. Roberto Tasciotti durante la sua presentazione nella scuola Fregene – Il pasto scolastico incide per il 30% sul piano alimentare giornaliero che si compone per la totalità di colazione, pranzo, cena e merende. Ad oggi, purtroppo, il fenomeno dell’obesità infantile è ancora piuttosto evidente per le molteplici cause di indigenza generalizzata tra benessere e precarietà”.

“Scopo specifico della sperimentazione, definita attraverso ricerche scientifiche, che prenderà il via dall’istituto di Fregene a partire da oggi – spiega – sarà proprio quello di avvicinare gli studenti all’alimentazione corretta mediante una mensa polisensoriale, sensibilizzando alla tematica anche famiglie e docenti. Nei locali refezione saranno, infatti, stimolati i cinque sensi rendendo la mensa un luogo fondamentale di relazione, strutturato per il piacere di stare insieme in un ambiente educativo consono alle esigenze di grandi e piccini”.

“Intanto l’ambiente – aggiunge il Prof. Tasciotti – sarà strutturato con tavoli separati, da quattro o sei posti, per consentire un dialogo più sereno tra i bambini. Nel locale refezione sarà diffusa una musica di sottofondo che, sulla base della ricerca scientifica effettuata, aiuterà ad attivare le onde celebrali producendo dei neurotrasmettitori fondamentali per il miglioramento del benessere interiore. Dagli studi elaborati sembra che una delle musiche stimolanti, maggiormente apprezzate dai bambini, sia il jazz. Anche la vista giocherà un ruolo importante nella strutturazione degli ambienti con alle pareti tonalità tenui che favoriscono serenità e gioia. Per ciò che concerne l’olfatto nel locale refezione saranno posizionate delle piante di basilico, le quali, sempre secondo le ricerche scientifiche, con il loro profumo deciso e particolare, sostengono le migliori condizioni per il benessere psicofisico”.

“Un caloroso ringraziamento alla società Sodexo, responsabile del servizio di refezione presso tutte le scuole di Fiumicino, e a tutta l’Amministrazione Comunale, per aver accolto con collaborazione e partecipazione tale progettualità sperimentale, prima in Italia, che sarà a breve replicata in altre strutture educative e professionali. Per ciò che concerne le mense scolastiche del territorio quella di Fregene sarà la prima struttura ed essere allestita con le caratteristiche previste dal progetto sperimentale Food Sounds Colours, con l’obiettivo di proseguire nel tempo presso altre strutture educative locali”