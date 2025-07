Fiumicino, Sindaco Baccini saluta il Comandante Girgenti e dà il benvenuto al successore Emilio Casale

Passaggio di consegne al vertice della Capitaneria di Porto di Roma. Il Sindaco ringrazia Girgenti per il lavoro svolto e augura buon lavoro a Casale.

In occasione del passaggio di consegne al vertice della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, il Sindaco Mario Baccini esprime un sentito ringraziamento al Capitano di Vascello Silvestro Girgenti, in uscita dal comando, e rivolge un augurio di buon lavoro al suo successore, Emilio Casale.

“Un sentito ringraziamento al CV Silvestro Girgenti per il lavoro svolto in questo anno, durante il quale si è distinto per indiscussa competenza, senso del dovere e spirito di collaborazione – dichiara il Primo Cittadino –. La sua presenza sul territorio ha garantito un dialogo costante con le istituzioni. A nome mio e della città che con orgoglio rappresento, rivolgo al CV Girgenti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera e per le sfide professionali che lo attendono. Do il benvenuto al nuovo Comandante Emilio Casale, con l’auspicio di continuare insieme un percorso di cooperazione attiva. Sono certo che, sotto la sua guida, proseguiremo nel rafforzare le sinergie istituzionali a tutela del nostro prezioso patrimonio costiero e marittimo.”