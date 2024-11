Fiumicino, scatta il piano rimozione dei veicoli abbandonati in strada

Sotto la regia della Polizia locale verranno trasferiti in discarica circa 200 mezzi presenti sul territorio comunale

di Umberto Serenelli

È iniziata la rimozione delle auto abbandonate lungo le strade del comune di Fiumicino. Da alcuni giorni il comando dalla Polizia locale sta seguendo un piano di interventi finalizzato a rimuovere circa 200 mezzi e la cosa interessante è che lo farà senza far gravare le spese sul bilancio dell’amministrazione.

“Abbiamo già proceduto a trasferire in discarica 11 veicoli abbandonati – precisa Daniela Carola, comandante della Polizia locale – In considerazione del fatto che il fenomeno riguarda le principali località della Città di Fiumicino, il servizio di rimozione sarà abbastanza complesso. Per tale motivo stiamo accelerando le operazioni che riguarderanno i veicoli già oggetto di censimento. Il compito è stato affidato alla ditta ‘Aci pronto strade’, che si è aggiudicata la gara d’appalto per il ripristino della sicurezza in strada dopo un incidente, la quale conferirà in discarica i mezzi a costo zero per il comune”.

L’opera di smaltimento è abbastanza complessa e vede impegnati anche gli operatori della “Fiumicino ambiente”, società appaltatrice della raccolta dei rifiuti, in quanto le scocche sono state trasformate nel tempo in cassonetti e, prima di finire sul carro attrezzi per il trasferimento in discarica, devono essere prima completamente svuotate dall’immondizia. Dalla maggior parte dei veicoli gli addetti sono arrivati a togliere dall’abitacolo, con enormi difficoltà, fino a un metro cubo di pattume.

“Questo evidenzia il comportamento incivile di alcuni cittadini i quali non intendono sopportare il costo della radiazione del mezzo e la conseguente rottamazione preferendo l’abbandono – aggiunge il Comandante – Ciò crea problemi di sicurezza e igiene pubblica oltre al danno per l’immagine della Città. Dopo le opportune verifiche su targhe e telai dei mezzi, verranno elevate salate sanzioni nei confronti dei proprietari che ammontano a oltre 1.600 euro”.

Un messaggio chiaro per i “furbetti” che non intendono rispettare le regole e il senso civico di una comunità come quella di Fiumicino in forte crescita demografica.

“Stiamo rispettando gli impegni presi in campagna elettorale – precisa Mario Balletta, presidente della Commissione Ambiente – con interventi per risolvere i danni provocati all’ambiente che in tutti i modi stiamo cercando di arginare”.

In tal senso il Reparto operativo intersettoriale della Polizia locale ha portato a termine, nei giorni scorsi, un’operazione di spessore ambientale con cui è stata scoperta una discarica in località Tragliata. Il deposito, su un’area privata di oltre 1,5 ettari, è stato infatti oggetto di sequestro per attività abusiva, con la presenza di pezzi di ricambio e carcasse di auto, senza che il titolare avesse regolare autorizzazione per esercitare l’attività.