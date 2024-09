Fiumicino, presentati gli eventi per la Giornata Mondiale del Cuore

Nella giornata verranno gratuitamente effettuate visite cardiologiche, accessibili alle persone di tutte le età

di Fernanda De Nitto

È stata presentata in una conferenza stampa presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino l’iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, prevista per la prossima domenica 29 settembre, in Piazza Giovan Battista Grassi.

Acti Roma Onlus Ets, con il patrocinio della Città di Fiumicino, del Ministero della Salute, della Regione Lazio ed in collaborazione con la ASL Roma e con i medici dei Reparti di Cardiochirurgia e Cardiologia e del Day Hospital Trapianti dell’Ospedale San Camillo – Forlanini di Roma e della Croce Rossa Italiana Comitato di Fiumicino, hanno organizzato una serie di eventi al fine di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura del proprio cuore, al fine di prevenire malattie cardiovascolari e di incentivare e promuovere la donazione di organi.

Nella giornata verranno gratuitamente effettuate visite cardiologiche, accessibili alle persone di tutte le età; screening di prevenzione cardiovascolare, importanti per individuare eventuali fattori di rischio. Gli interessati avranno anche l’opportunità di sottoporsi ad ecocardiogramma, al fine di valutare la struttura e la funzionalità del cuore, e misurare l’Indice di Massa Corporea (BMI), utile per monitorare lo stato di salute generale. Durante la giornata sarà anche organizzato il “Defibrillation Day“, coordinato dalla Croce Rossa Italiana, dedicato alla conoscenza e approfondimento di tale strumento salva-vita, necessario in caso di arresto cardiaco. I medici del San Camillo – Forlanini metteranno a disposizione la loro esperienza e competenza per garantire un servizio di alta qualità, fornendo importanti consigli ed indicazioni su come mantenere e migliorare una buona salute cardiaca, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della salute cardiovascolare.

Presenti alla conferenza stampa: il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini; il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini; Franco Osvaldo Faieta Presidente dell’ACTI, Associazione Cardiotrapiantati Italiani sezione di Roma; la dott.ssa Giada Di Stefano responsabile del centro trapianti del San Camillo; la dott.ssa Marina Comisso Dirigente del reparto di cardio chirurgia del nosocomio; Stephan Piat della Carmat, società specializzata nella realizzazione di cuori artificiali; Pietro Calderoni di Ita Airways e Graziella Farfaglia di Aeroporti di Roma, partner e sostenitori dell’iniziativa del 29 settembre.

“La salute del cuore è fondamentale per il benessere di ogni cittadino. Giornate come quella del 29 settembre, ci ricordano quanto sia importante una corretta prevenzione e quanto sia essenziale sostenere la donazione degli organi, quale gesto di civiltà e solidarietà dal valore inestimabile, in grado di salvare vite umane. – afferma il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che aggiunge – Siamo orgogliosi di poter dichiarare Fiumicino come città cardioprotetta, in quanto sul nostro territorio sono stati installati nove defibrillatori nei punti strategici, pronti a funzionare, da parte di chi ne ha le competenze e conoscenze, in caso di emergenza. Proprio per proseguire con tali impegni per la prevenzione e la tutela della salute pubblica è in itinere la proposta per la realizzazione dell’ospedale di prossimità che consentirà ai codici bianchi e gialli di evitare di recarsi al pronto soccorso, fornendo un importante assist agli ospedali già sovraccaricati di emergenze, attraverso anche un coordinamento strutturale con i medici di base. È poi in corso di definizione il progetto per una RSA di primo livello nel nord del territorio utile anche per attività di riabilitazione.” – ha concluso il Sindaco Baccini, ringraziando l’Associazione ACTI e i medici che prenderanno parte all’iniziativa dedicata alla salute di tutta la comunità cittadina.