Fiumicino, Pd: Sindaco Baccini sia nominato Commissario contro erosione

“Andare avanti con progetti soffolta e condotta di risalita a Fregene”

di Dario Nottola

Dopo i nuovi gridi di allarme lanciati dai balneari di Fregene, nonostante il completamento dei primi 850 metri di barriera soffolta ed il nuovo ripascimento, il Pd di Fiumicino, per voce del capogruppo Ezio Di Genesio Pagliuca, porta sul tavolo la proposta affinché il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, sia nominato Commissario straordinario contro l’erosione.

Nei giorni scorsi, infatti una lieve mareggiata ha già eroso parte del nuovo ripascimento sul tratto di costa sud e gli operatori balneari sono preoccupati per le mareggiate più decise che potranno arrivare in autunno ed inverno e per la tenuta stessa della soffolta.

“Riteniamo sia necessario andare avanti con la soffolta (con il progetto che completi circa altri tre km di costa fino a nord, ndr,) e con la condotta di risalita per Fregene – spiega Di Genesio Pagliuca – Non solo, è quanto mai doveroso garantire la sicurezza di tutti e il decoro, non solo durante la stagione estiva. Per questo lanciamo questa proposta: la nomina del Sindaco Mario Baccini come commissario straordinario contro l’erosione”.

“Noi per questo ci siamo e proponiamo un Tavolo per promuovere il turismo aperto a tutti gli attori interessati”, conclude l’ex candidato a sindaco.