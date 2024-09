Fiumicino, oltre 200 persone alla manifestazione Contro il Porto Crocieristico

Slogan, bandiere e diversi interventi dei comitati locali per ribadire il “no” al progetto del nuovo Porto nell’area del vecchio faro

Oltre 200 le persone che oggi pomeriggio, sabato 14 settembre, hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal comitato “Tavoli del Porto” e dal collettivo “No Porto”. Durante l’evento, che si è svolto davanti al piazzale del Vecchio Faro a Fiumicino, a gran voce si è ribadito il fermo “no” alla realizzazione del nuovo porto crocieristico.

Il meteo incerto e le temperature decisamente più fresche, non hanno scoraggiato i numerosi cittadini presenti, tra cui molti ragazzi, preoccupati riguardo la sostenibilità del progetto. La manifestazione ha inoltre visto il supporto delle numerose associazioni della rete come il Comitato Fuoripista, il Nuovo Comitato cittadino di Focene, Scienza Radicata, Unione Inquilini di Fiumicino, Comitato Sai.Fo e ANPI. Presenti tra il pubblico anche i consiglieri di opposizione Ezio di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, Barbara Bonanni e Giovanni Miccioli.

Non sono mancati gli interventi dei comitati, che hanno ribadito ancora una volta le potenziali gravi conseguenze ambientali e l’impatto che potrebbe avere sulla città un progetto così grande, tra cui l’aumento del traffico e dell’inquinamento. Per concludere, è stata presentata una canzone inedita, composta e realizzata dai ragazzi dell’associazione culturale “Canto d’Inizio” per sostenere la protesta.

Presenti sul posto per garantire la sicurezza durante la mobilitazione, gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Locale di Fiumicino.