Fiumicino, “Notti d’Estate” e non solo: ecco tutti gli appuntamenti del weekend sul territorio

Da Fiumicino a Maccarese, entra nel vivo la kermesse culturale dell’estate 2024.

di Dario Nottola

Concerti, danza, talk show con attori di primo piano, gastronomia, l’omaggio a Marcello Mastroianni. Sono gli “ingredienti”, da oggi fino al weekend, degli appuntamenti di “Notti d’Estate“, la kermesse culturale e di spettacolo del Comune di Fiumicino, e non solo, che ora entrano nel vivo.

La pineta Fellini a Fregene, per “Salotti d’Autore”, ospiterà domani, alle 21.30, “La Notte del Crimine“, un talk show con Gianmarco Tognazzi, Massimiliano Bruno, Sara Baccarini, Kabir Tavani e Grace Ambrose. Venerdì 19 sarà la volta del talk show “La Notte degli Attori” con Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi e Francesco Pannofino mentre sabato 20, alle 20.30, ci sarà la celebrazione del centenario della nascita di Marcello Mastroianni a cura del “Comitato Mastroianni“, caratterizzata dalla donazione al Comune di Fiumicino di un pino Aleppo che verrà piantumato nella Pineta monumentale e dalla proiezione, alle 21.30, del cortometraggio “Io, Marcello” di Manuele Casaburi.

Sempre sabato, alle 20, a Fiumicino, nella corte di Villa Guglielmi, il concerto “Sulle note del mare” della Banda musicale della Marina Militare diretta dal Capitano di Vascello Antonio Barbagallo, alla presenza del sindaco Mario Baccini e di Alte Cariche delle Forze dell’Ordine. Il programma della serata, inserita nella kermesse culturale “Notti d’Estate”, prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Goffredo Mameli – Il Canto degli Italiani; Amilcare Ponchielli – Sinfonia in Sib min. Op 153; Giacomo Puccini – Corazzata Sicilia Le Villi – La Tregenda; Leonard Norman Cohen – Halleluja (Voce: Monica De Propris); Autori vari/N. Iwai – Glenn Miller Medley; Vangelis – 1492 The Conquest of Paradise (Dirige: C.C. Gian Luca Cantarini, Vicedirettore Banda Musicale MM); John Williams – Viktort’s Tale dal film “The Terminal”; Dolly Parton – I Will Always Love You dal film; “The Bodyguard” (Voce: Monica De Propris); Peter Graham – Gaelforce; Autori vari – Sax, Wind & Funk Medley e Tommaso Mario – La Ritirata.

Nella stessa location, domenica 21, alle 21.30, “Danza in Villa“, con esibizioni di scuole di danza del territorio.

Tra le altre iniziative, da domani a domenica, nella Darsena di Fiumicino, lo “Slurp Street Food Festival in Do Maggiore“, mentre, in piazza Santarelli a Passoscuro, da venerdi a domenica in agenda l'”International Street Food“. Venerdì 19, alle 20.30, lo spettacolo di magia con “Willy delle Meraviglie” al Parco Avventura di Fregene per “Eventi Estate 2024“. Sabato 20, alle 22, su via Torre Clementina, a Fiumicino, dinanzi alla passerella pedonale, il concerto di Giulio Todrani, il papà di Giorgia, alias “Alan Soul” con gli “Alan Selzer” per la rassegna “Saturday Night Summer Live events” di Cielo e Al Chiosco Caino e Abele.

Ancora sabato, in via dei Molini a Maccarese, l’ultimo concerto per la quinta rassegna estiva “Fai Bei Suoni” organizzata dal Museo del Saxofono di Fiumicino: alle 21.30 “Retrosax“, firmato dal saxofonista Red Pellini ed improntato ad un repertorio con musiche che spaziano dal 1920 ai primi anni del 1940.

All’Arena Parco dei Lecci, a Fregene, prosegue la rassegna cinematografica estiva: alle 21.30 le proiezioni. In cartellone il 18 e 20 lugli “Inside Out 2”; il 19 “Perfect days” di Wim Wenders; il 21 “Povere creature” di Yorgos Lanthimos.

Sabato 20 luglio a Parco Leonardo, “Cinema Sotto le Stelle“: Alla ricerca di Nemo, a cura di EIDOS in RETE, una serata dedicata al cinema all’aperto con proiezioni di film selezionati.