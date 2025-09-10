Fiumicino, Cerulli (FdI): “Un nuovo anno scolastico all’insegna dell’accoglienza e della crescita dei più piccoli”

La presidente della commissione scuola partecipa alla giornata dell’accoglienza nelle scuole dell’infanzia comunali.

Con l’inizio dell’anno scolastico, anche a Fiumicino sono ripartite le attività nelle scuole dell’infanzia comunali, dove oggi si è svolta la giornata dell’accoglienza dedicata ai nuovi iscritti.

La presidente della commissione scuola del Comune di Fiumicino, Federica Cerulli (Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia), ha preso parte ad alcuni degli incontri organizzati nei vari plessi, sottolineando l’importanza di questo momento per i bambini e per l’intera comunità scolastica.

“Inizia un nuovo anno per i bambini più piccoli, il primo anno della scuola dell’asilo, della materna, scuola dell’infanzia – ha dichiarato Cerulli –. Oggi le insegnanti hanno organizzato in tutti i plessi comunali la festa dell’accoglienza per i nuovi entrati. Come presidente della commissione scuola ho partecipato ad alcuni di questi incontri: è stato emozionante vedere l’entusiasmo delle insegnanti nel ricominciare con i più piccolini ed è stato meraviglioso scrutare e osservare i volti dei bambini che affrontano un cambiamento così importante. Il passaggio dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia rappresenta infatti un momento di crescita fondamentale, e per questo ho voluto esserci. Ancora una volta ho appreso tanto da loro”.

La consigliera ha inoltre espresso gratitudine al personale scolastico e agli uffici comunali che hanno collaborato all’iniziativa: “Ringrazio gli uffici delle politiche scolastiche per l’organizzazione e le insegnanti che, come al solito, svolgono questa attività in modo esemplare”.

L’avvio del nuovo anno scolastico segna dunque non solo un ritorno alla quotidianità per famiglie e docenti, ma anche un passaggio decisivo nel percorso di crescita dei bambini più piccoli, accompagnati dall’impegno e dalla dedizione di tutto il corpo educativo.