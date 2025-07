Fiumicino, Baccini ringrazia Musolino: “Collaborazione preziosa per il territorio”

Il Sindaco saluta l’ex presidente dell’Autorità Portuale e augura buon lavoro a Raffaele Latrofa.

Il Sindaco Mario Baccini saluta e ringrazia Pino Musolino, presidente uscente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, per la collaborazione e l’impegno a favore del nostro territorio. “Desidero rivolgere a Pino Musolino un sincero ringraziamento, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Fiumicino, per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Autorità Portuale. Un percorso portato avanti sempre con competenza e grande disponibilità, garantendo una collaborazione costante con il nostro Comune che non è mai venuta meno.”

“Il suo impegno – prosegue – ha contribuito a promuovere progetti strategici per lo sviluppo del territorio, come il porto commerciale che ospiterà, a lavori ultimati, la nostra flotta peschereccia. A Pino Musolino rivolgo i migliori auguri per il futuro professionale e personale, certo che continuerà a lavorare con la stessa passione che lo ha sempre contraddistinto. Colgo inoltre l’occasione per augurare buon lavoro al nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Raffaele Latrofa.”

Conclude Baccini, “Sono certo che, grazie alla sua competenza e visione strategica, saprà dare continuità ai progetti avviati e svilupparne di nuovi, rafforzando la crescita sostenibile del nostro porto e del territorio.”