Scritto da Fiumicino Online - martedì, 23 Settembre 2025

Fiumicino, al via manutenzione straordinaria alla diga foranea del Lido del Faro

faro2

Fiumicino Waterfront avvia entro fine settembre i lavori a Isola Sacra: intervento urgente per garantire sicurezza e protezione del porto.

La società Fiumicino Waterfront Srl, titolare della concessione demaniale in località Isola Sacra nel Comune di Fiumicino, rende noto che entro la fine del mese di settembre avranno inizio lavori di manutenzione straordinaria della diga foranea presso il porto denominato “del Faro”.

Tali attività, per le quali sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente, sono finalizzate alla mera salvaguardia e tutela dell’infrastruttura esistente, ricadente nel perimetro della concessione di titolarità della società Fiumicino Waterfront Srl.

La necessità e indifferibilità dell’urgente intervento manutentivo è conseguenza del deterioramento derivante negli ultimi tempi da eventi meteomarini di particolare intensità, che hanno causato l’accumulo di sedimenti e materiali di trasporto solido, creando rischi per il transito sicuro delle imbarcazioni e, a seguito del danneggiamento della struttura protettiva (i cosiddetti “tetrapodi”), ripercussioni sulla sicurezza e accessibilità del piazzale del faro, interessato da frequenti allagamenti.

La società precisa che tali interventi non hanno alcuna connessione, né fattuale, né giuridica, con la procedura di Variante di progetto, ancora pendente dinanzi alle Amministrazioni competenti.

La durata complessiva prevista dei lavori per la manutenzione straordinaria della diga foranea è di circa tre mesi. Salvo condizioni meteo-marine avverse, i lavori dovrebbero quindi concludersi entro la fine dell’anno 2025.

Il calendario dei lavori sarà comunicato, con il necessario preavviso, agli organi di competenza, tra cui Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane.

