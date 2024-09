Fino a domenica, divieto di transito veicolare e di sosta su Via Torre Clementina per l’evento “Peperoncino che Passione”

Il tratto interessato è compreso tra Palazzo Noccioli e via Orbetello in entrambi i lati della carreggiata

Da venerdì 20 fino a domenica 23 settembre, in occasione dell’evento enogastronomico “Peperoncino che Passione”, sarà in vigore la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: