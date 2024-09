Delta lancia il volo Roma – Minneapolis per l’estate 2025

Il vettore statunitense aumenterà anche le frequenze del collegamento Roma – Atlanta

La prossima estate Delta Air Lines lancerà un nuovo volo no-stop da Roma per Minneapolis. Il collegamento si aggiunge alle rotte Delta già servite dalla capitale italiana per New York JFK, Atlanta, Detroit e Boston, e sarà operato quattro volte a settimana a partire dal 23 maggio 2025.

Con l’orario estivo 2025, Delta aumenterà anche le frequenze da Roma per Atlanta, arrivando ad offrire fino a tre voli al giorno fra le due città. Questi collegamenti permetteranno anche ai passeggeri di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l’hub Delta di Minneapolis e Atlanta verso destinazioni in tutto il Nord America.

“Nel 2025 l’Italia registrerà per Delta la crescita internazionale di gran lunga più importante di qualsiasi altro mercato transatlantico da noi servito – ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India – Siamo molto felici di aumentare i nostri collegamenti su Roma e di aggiungere una quinta destinazione servita negli Stati Uniti dalla capitale. In questo modo, proporremo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli USA, sostenendo al contempo l’economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l’Italia”.

“Grazie a questa nuova rotta per Minneapolis, la programmazione del prossimo anno dell’aeroporto Leonardo da Vinci si delinea in ulteriore crescita con l’aggiunta del 19° scalo del Nord America collegato direttamente – ha dichiarato Ivan Bassato Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Confidiamo che il nuovo volo contribuirà a stimolare ulteriormente lo sviluppo dei flussi su questo segmento Intercontinentale che si conferma essere il più rilevante per Roma a tal punto che nei primi otto mesi del 2024 abbiamo conseguito un record ulteriore con l’aumento del 26% rispetto al 2023 e del 33% rispetto al 2019”, ha concluso.

Con l’orario estivo 2025, Un numero maggiore di voli transatlantici sarà operato con aerei all’avanguardia A330-900 e A350-900, dotati delle cabine Delta One suite, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

La classe Delta One offre poltrone completamente reclinabili equipaggiate con biancheria da letto in materiale riciclabile e menù di quattro portate curati da chef di grido, oltre agli amenity-kit firmati Missoni con prodotti di skin care Grown Alchemist. In Delta Premium Select i passeggeri dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi, grazie a poltrone più ampie, una reclinazione più profonda e un servizio ulteriormente migliorato. In tutte le cabine, i passeggeri usufruiscono del servizio di cibo e bevande ed hanno accesso a oltre 1.000 ore di intrattenimento tramite Delta Studio.

Delta sta equipaggiando i suoi voli internazionali con il servizio di Wi-Fi veloce e gratuito con T-Mobile. Questo servizio è ad oggi disponibile sul 90% delle rotte domestiche Delta, e la compagnia ha cominciato ad installare il Wi-Fi di qualità streaming su selezionate rotte internazionali di lungo raggio per i soci SkyMiles. Il Wi-Fi veloce e gratuito sui voli transatlantici è abilitato sulla base di singole rotte, e si prevede che l’intera flotta globale sarà equipaggiata con il Wi-Fi gratuito entro la fine del prossimo anno.

Delta sta inoltre investendo nell’esperienza offerta ai passeggeri prima della partenza con l’apertura delle sue nuove Delta One Lounge. Dopo il lancio a New York JFK, le nuove lounge a Los Angeles, Boston e Seattle saranno uno spazio elegante ed esclusivo dove rilassarsi e distendersi in aeroporto. Nell’estate 2025 il volo Delta da Roma per Minneapolis sarà operato come segue, in collaborazione con il partner europeo Air France KLM:

Rotta Frequenza Data di partenza Numero di cabine Aeromobile Minneapolis – Roma 4 volte/settimana 23 maggio 2025 4 A330-300

I voli Delta per l’orario estivo 2025 potranno essere prenotati da domani, sabato 21 settembre, su delta.com e presso le migliori agenzie di viaggio.