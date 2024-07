“Danza in Villa”, Poggio “Continueremo a sostenere e promuovere manifestazioni che valorizzino il talento e la creatività dei nostri giovani”

Ieri sera, la Corte di Villa Guglielmi ha ospitato lo spettacolo “Danza in Villa”, un evento che ha visto la partecipazione di alcune delle più rinomate scuole di danza del nostro territorio. L’esibizione ha offerto un variegato programma che ha spaziato tra le discipline dell’Hip-hop, della danza classica e della danza moderna, incantando il numeroso pubblico presente.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo, Federica Poggio, ha presenziato alla serata e ha espresso grande soddisfazione per l’ampia partecipazione all’evento. “Sono stata estremamente ed orgogliosa per la straordinaria affluenza di pubblico; segno evidente di una città che cresce sotto il segno della cultura e dell’arte. Le performance delle scuole di danza hanno dimostrato l’alto livello di preparazione e talento degli allievi, offrendo momenti di grande emozione e coinvolgimento. Le coreografie, curate nei minimi dettagli, hanno messo in luce la versatilità e la creatività dei giovani ballerini, che hanno saputo interpretare con passione e tecnica le diverse espressioni della danza. Continueremo a sostenere e promuovere manifestazioni che valorizzino il talento e la creatività dei nostri giovani. Un ringraziamento speciale agli organizzatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”, ha concluso l’Assessore Poggio.