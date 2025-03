Via Casale di Sant’Angelo “strada maledetta”, ancora feriti in un triplice incidente

Da anni si chiede una rotatoria, che possa mettere fine a questa lunghissima serie di scontri, molto gravi

di Patrizio Pavone

Un ennesimo incidente stradale con feriti, Carabinieri, Polizia provinciale, su una arteria molto lunga, 15 chilometri, che collega la Via Aurelia alla via Braccianese, all’estrema periferia nord del comune di Fiumicino. Un incrocio pericolosissimo tra via di Tragliatella e via del Casale di Sant’Angelo, dove ogni settimana, da anni, si registra un incidente.

Due autovetture e un furgone, provenienti da tra direzioni di arrivo differenti, si sono scontrate verso le ore 9 di questa mattina. Sul luogo è intervenuta una pattuglia delle Polizia provinciale, una gazzella dei Carabinieri ed una ambulanza (per soccorrere il ferito). Ognuno dei tre conducenti sperava che l’altro si fermasse, non rispettando due segnali di stop presenti.

Le cause sono l’intersezione delle due arterie non in asse tra loro ma con una angolazione di arrivo che impedisce una visione completa delle auto sopraggiungenti, in chi impegna tale incrocio, e la forte velocità che le auto e i camion raggiungono in queste due strade. Da anni se ne chiede una rotatoria, che possa mettere fine a questa lunghissima serie di scontri, molto gravi. Recentemente sembra sia stato raggiunto un accordo tra il comune di Fiumicino, con l’Assessora Giovanna Onorati, il comune di Anguillara, quello di Cerveteri e l’area Metropolitana di Roma, responsabile della ex strada provinciale: si dovrebbero cominciare i lavori per la realizzazione di una rotatoria che renderebbe l’incrocio molto meno pericoloso.

Ma i guai non riguardano solo gli incroci di via del Casale di sant’Angelo che sono ben cinque, ma le numerose buche stradali che causano dei pericolosissimi zig-zag per evitarle, facendo invadere la corsia opposta e causando incidenti mortali da anni. Si tratta di una strada impegnata da autoarticolati (vi sono due cave di materiali inerti presenti in zona Tragliatella) che sfrecciano a grande velocità nonostante il limite di 70 km orari .



A breve, il 17 maggio, è prevista una manifestazione dei residenti, stufi di mettere croci ai lati della strada, organizzata dall’Associazione I Due Liocorni e da Robin-Hood, due onlus che si occupano di territorio e non solo. Vi sarà un concentramento di bici e di cittadini dinanzi al Bar Centrale di Tragliata, al fine di sensibilizzare le autorità ad intervenire finalmente alla sistemazione stradale.