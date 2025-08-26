Caricamento...

Venerdì 29 agosto l’abbraccio di Fiumicino a Giancarlo Bozzetto, a 15 anni dalla sua scomparsa

In Darsena la cerimonia per celebrare l’uomo e il politico che ha segnato la storia della città

 

di Fernanda De Nitto

 

Si terrà il prossimo venerdì 29 agosto alle ore 18.30 presso la Darsena di Fiumicino, la cerimonia in ricordo dell’ex Sindaco Giancarlo Bozzetto.

 

Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 29 agosto del 2010, familiari, amici e compagni di partito hanno organizzato un’iniziativa spontanea presso il Largo dedicato all’ex primo cittadino, primo amministratore eletto direttamente dal popolo, in carica dal 1994 al 2003.

 

L’iniziativa nasce dalla volontà di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare l’operato di Bozzetto, sia da un punto di vista politico che personale. Infatti, come enunciato dagli stessi promotori dell’incontro in Darsena, chi lo desidera potrà essere presente portando con sé una rosa, una poesia o un pensiero da condividere con tutti i partecipanti.

 

Per volontà della stessa famiglia l’iniziativa, nella sua semplicità, nasce dal profondo desiderio di tenere viva la memoria di Giancarlo Bozzetto, quale esempio di un fare politico pratico, concreto ed efficiente, che ha permesso a Fiumicino di fare il primo grande passo da isolata periferia romana a Città evoluta e dall’alto profilo turistico.

 

 

 

