Una casa del culto per la comunità rumena di Isola Sacra

Il progetto della chiesa ricalca lo stile ortodosso e sarà a forma di croce latina. Si estenderà su 165 metri quadrati più 18 di porticato

di Umberto Serenelli

Una chiesa ortodossa per la comunità rumena di Isola Sacra. È infatti prevista la costruzione della chiesa “San Dionigi l’Umile” in via Val Lagarina, 15.

“La chiesa è un luogo di aggregazione e spiritualità oltre a essere un simbolo di dialogo interculturale – sottolinea il sindaco Mario Baccini – Il rilascio della concessione edilizia conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere l’integrazione e il rispetto delle varie identità religiose presenti sul territorio. Si conclude quindi in un iter complesso che ha visto coinvolti diversi enti, tra cui la Regione, che ci permette di avviare la costruzione di un’opera che contribuirà a rafforzare i legami tra le diverse culture presenti in città a favore della coesione sociale e dei valori di inclusione e solidarietà”.

Su un’area edificabile di circa 2mila metri, data suo tempo dal comune in comodato d’uso gratuito è stata realizzata da anni una struttura dove circa 400 romeni residenti nel comprensorio isolano possono professare la loro religione. In precedenza i cittadini provenienti dalla Romania, che nel Comune costiero superano i 5mila, seguivano le funzioni religiose nell’oratorio della chiesta Stella Maris, concesso dal parroco agli ortodossi, che poi è risultato insufficiente e per tale motivo il comune individuò un’area nel comprensorio isolano.

“L’iter per edificare la chiesa ortodossa sul nostro territorio è giunto al termine – precisa l’Assessore all’Edilizia, Angelo Caroccia – È un grande risultato per la comunità rumena ma anche per la nostra amministrazione. Insieme con la delegata della comunità, abbiamo portato avanti l’importante iniziativa. Adesso chiaramente ci sarà un periodo intermedio per la sua realizzazione“.

Elaborato dall’arch. Gianfilippo Biazzo, il progetto della chiesa ricalca lo stile ortodosso e sarà a forma di croce latina. Si estenderà su 165 metri quadrati più 18 di porticato. Il campanile verrà alto 11 metri e dietro è previsto un ambiente coperto di circa 220 metri quadrati da adibire a “oratorio” con tanto di sala riunioni o convegni ma anche per ospitare a pranzo i meno fortunati. L’edificio sarà munito di uno spazio di 260 metri a disposizione dei parcheggi e ci saranno 700 metri quadrati di area adibita a verde che circonderà l’edificio. Quest’ultimo verrà dotato dei pannelli fotovoltaici e quindi di risparmio energetico. La comunità intende realizzarlo completamente in legno e per questo dovrà fare i conti con i costi più elevati rispetto alla muratura.