Un cuore in cielo per mamma Simona

Il piccolo palloncino lanciato da suo figlio diventa preghiera e ricordo di una mamma che vivrà per sempre nell’amore di chi l’ha conosciuta

di Fernanda De Nitto

Erano in tanti presenti presso la chiesa Stella Maris e nelle strade adiacenti. Amici, conoscenti, parenti e colleghi, venuti a dare l’ultimo saluto a Simona Bortoletto, la giovane mamma morta in un incidente stradale su Via Redipuglia, all’Isola Sacra.

Uno straziante addio quello celebrato presso la parrocchia di Fiumicino dove per i presenti è stato difficile trattenere le lacrime per la drammatica situazione di una famiglia completamente distrutta in una notte d’autunno.



L’immagine commovente un palloncino a forma di cuore lanciato in cielo da un piccolo uomo che porterà nel cuore per tutta la vita i segni più profondi di una inspiegabile tragedia che di colpo lo ha reso drammaticamente protagonista di un destino e di un percorso di crescita totalmente diverso da quello umanamente previsto per un bambino.

Le esequie sono state officiate da Padre Sergio De Angelis, parroco di Santa Maria Stella Maris, alla presenza di una comunità, quella di Fiumicino e di Focene, unita e disperata per la morte di una donna che, a detta di tutte le persone che la conoscevano, era sempre solare ed allegra, nonostante le molteplici vicissitudini della vita.

Per lo svolgimento dei funerali è stato essenziale il presidio su strada della Polizia Locale di Fiumicino, presente insieme con i Carabinieri e la Polizia di Stato che hanno interdetto il transito nel tratto adiacente la parrocchia per tutto il periodo delle esequie.

Ad oggi per l’incidente è indagato l’investitore Cristiano Magetti, amico e conoscente della vittima, accusato di omicidio stradale. Nella dinamica dei fatti, prima dell’accaduto, i due erano stati a cena insieme a casa di lui con alcuni parenti. A seguito Simona era uscita su Via Redipuglia a piedi, mentre l’uomo era in macchina, avendo lasciato anch’egli l’abitazione, investendo la donna alle spalle, mentre il figlio è rimasto illeso.

Mercoledì vi sarà la perizia cinematica, ovvero l’esame scientifico che ricostruisce la dinamica dell’incidente e ai primi di novembre le indagini proseguiranno con la copia forense relativa ai contenuti delle chat e delle telefonate dei cellulari sequestrati dai carabinieri dopo l’investimento. Sono oggetto di indagine anche le immagini derivanti dalla videosorveglianza presente in zona. La tragedia potrebbe quindi assumere dei risvolti ancora più drammatici e preoccupanti, per una famiglia distrutta dal dolore di una morte improvvisa ed inspiegabile.