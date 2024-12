Trenitalia: il 28 e 29 dicembre modifiche alla circolazione tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense

Coinvolti alcuni treni Intercity e delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Cesano/Viterbo

di Dario Nottola

Il 28 e 29 dicembre la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense a causa di importanti lavori propedeutici alla fermata di Pigneto ad opera di RFI.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per i treni della linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense), e per i treni della linea FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

Alcuni treni Intercity Milano – Reggio Calabria e Milano – Napoli/Salerno e il treno Intercity Notte 1963 Milano C.le – Siracusa subiscono variazioni di orario. Il treno Intercity Notte 798 Salerno – Torino subisce variazioni di orario e si effettua con nuovo numero ICN 36442 nei giorni 27, 28, 29 dicembre.

Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto una riprogrammazione dell’offerta già messa in campo per interruzioni analoghe avvenute durante l’anno.