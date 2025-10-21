Trasporto scolastico, ritardi e solleciti: la commissione punta il dito sull’azienda Fratarcangeli

De Pascali e Cerulli: “Situazione sotto controllo, ma serve chiarezza”

Durante la riunione congiunta delle commissioni Trasporti e Scuola, presiedute dalle consigliere De Pascali e Cerulli, è tornato al centro del dibattito il tema del trasporto scolastico comunale, gestito dalla Ditta Fratarcangeli.

Le commissioni hanno segnalato la mancata riapertura dei termini di iscrizione al servizio, un passaggio considerato indispensabile per permettere anche a chi non ha presentato domanda nei tempi previsti – o è rimasto escluso – di poter usufruire del trasporto.

“Ad oggi la riapertura non è ancora avvenuta – spiegano De Pascali e Cerulli – perché le liste con il numero degli alunni ammessi sui mezzi sono state consegnate dall’azienda Fratarcangeli soltanto venerdì 17 ottobre, nonostante gli uffici comunali le richiedessero già da settembre.”

Dal confronto è emerso che il dirigente comunale dell’area competente ha già contestato formalmente le inadempienze all’azienda, inviando dodici sollecitazioni e applicando diverse sanzioni previste dal contratto. “L’amministrazione – precisano le consigliere – ha attivato fin da subito un controllo costante sulla gestione del servizio”.

Le iscrizioni tardive saranno comunque riaperte la prossima settimana, con l’assegnazione dei posti residui in base all’ordine di arrivo delle domande. I cittadini saranno informati attraverso i canali istituzionali del Comune.

Le presidenti delle commissioni hanno infine ringraziato l’Area Trasporti per l’impegno e tutti i commissari per il lavoro svolto a tutela delle famiglie e degli studenti.