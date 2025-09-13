Caricamento...

Trasporto pubblico Fiumicino, dal 15 settembre arriva il pagamento digitale dei biglietti con carta di credito

Coronas (FI): “Un passo avanti per innovazione e competitività del territorio”

 

“Fiumicino si conferma un territorio all’avanguardia nei servizi digitali. Dal 15 settembre gli utenti del Trasporto Pubblico Locale potranno acquistare i titoli di viaggio da 1 euro anche con carta di credito, accedendo al portale TicketOnBus e, a partire dal 20 settembre, inquadrando i QR-code che saranno installati alle fermate. È una novità importante per cittadini, pendolari e turisti, che rende più semplice e veloce spostarsi senza contanti e senza attese alla biglietteria” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

 

“La digitalizzazione del servizio di trasporto – prosegue – semplifica la vita ai passeggeri, con ricadute positive sul tessuto economico e sociale. Pagare con carta di credito o con lo smartphone significa risparmiare tempo, ridurre il rischio di evasione e favorire l’uso del Tpl anche da parte dei visitatori, con benefici per la mobilità e per l’ambiente. È un ulteriore tassello di un piano che prevede anche lo sviluppo di un’applicazione mobile dedicata, per rendere l’acquisto dei titoli di viaggio più intuitivo e accessibile a tutti”.

 

“Forza Italia sostiene da sempre le innovazioni che migliorano la qualità dei servizi e la competitività del territorio. Questa iniziativa conferma la capacità del Comune di guardare al futuro, integrando le modalità tradizionali con soluzioni digitali che attraggono investimenti e creano nuove opportunità per le imprese locali. Invitiamo i cittadini a utilizzare questi strumenti, perché solo così potremo costruire una Fiumicino moderna, efficiente e sostenibile” conclude Alessio Coronas

 

 

 

