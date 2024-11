Tragliatella: avvio dei lavori per la riapertura dello studio medico

Onorati: “I residenti potranno finalmente disporre di un ambulatorio di medicina generale nel loro territorio”

Il Comune di Fiumicino annuncia l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato a ospitare uno studio medico di base nella frazione di Tragliatella. Un’esigenza espressa da tempo dai residenti, che potranno finalmente disporre di un ambulatorio di medicina generale nel loro territorio.

“Un segnale concreto del nostro impegno per migliorare la qualità della vita della nostra comunità, garantendo l’accesso a servizi essenziali anche nelle aree a nord del nostro territorio” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“La riapertura dello studio a Tragliatella – evidenzia – migliorerà l’accesso alle cure per i residenti, che non saranno più costretti a spostarsi verso altri centri per ricevere assistenza medica di base. I lavori di ristrutturazione, in corso d’opera, comprendono interventi di messa in sicurezza, riqualificazione degli ambienti interni e adeguamento delle strutture per soddisfare gli standard igienico-sanitari richiesti”.

Un progetto che rientra nel quadro più ampio degli interventi che l’Amministrazione comunale sta promuovendo per migliorare i servizi pubblici, in particolare nelle zone periferiche e frazionali. Il Comune conferma così il proprio impegno a investire in progetti che rispondano alle necessità reali dei cittadini, fornendo servizi di prossimità.