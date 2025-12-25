Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 25 Dicembre 2025

Tragico incidente sulla Via Aurelia: motociclista perde la vita

Carreggiata chiusa in direzione Roma al km 12,870. Deviazioni obbligatorie e traffico rallentato

 

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto una motocicletta, è attualmente chiusa la carreggiata in direzione Roma al km 12,870 della strada statale 1 Via Aurelia.

 

 

Per consentire la gestione dell’emergenza e garantire la sicurezza degli utenti, è stata istituita una deviazione temporanea con uscita obbligatoria sulla complanare al km 13,900.

 

 

Nel violento impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, il motociclista ha purtroppo perso la vita.

 

 

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre di Anas, impegnate nelle operazioni di gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. La situazione è in costante aggiornamento.

 

 

