Torrimpietra, il nido “Il Pagliaccetto” si rifà il look

Cantiere al via e servizio sospeso per il prossimo anno educativo

L’asilo nido “Il Pagliaccetto” di Torrinpietra, sarà interessato da un importante intervento strutturale che renderà necessaria la sospensione del servizio per il prossimo anno educativo.

La decisione è stata condivisa nel corso di diverse assemblee tra l’Amministrazione comunale e i genitori, durante le quali sono state illustrate le motivazioni dell’intervento, finalizzato a garantire standard più elevati di sicurezza e qualità degli spazi educativi.

In considerazione dell’avvio del cantiere e delle possibili criticità legate alle tempistiche dei lavori, non sono state aperte le iscrizioni per il prossimo anno.

“Si tratta – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – di un intervento necessario e non più rinviabile Abbiamo scelto di intervenire in maniera radicale per restituire ai cittadini una struttura più sicura, moderna e adeguata alle esigenze educative”.

“Siamo consapevoli dei disagi che questa scelta comporta ma abbiamo ritenuto prioritario agire ora per garantire un servizio di qualità nel lungo periodo. Inoltre, al fine di limitare al massimo i disagi alle famiglie interessate, è stata prevista una priorità per loro nell’iscrizione dei piccoli alunni presso gli asili nido limitrofi per garantire la continuità didattica.” conclude Giovanna Onorati