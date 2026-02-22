Torna il Carnevale di Fregene: la sfilata dei carri oggi per la 40ª edizione

Anche a Passoscuro la sfilata dei carri

di Dario Nottola

Oggi, con due sfilate di carri allegorici a Fregene, calerà il sipario sul Carnevale nel territorio comunale di Fiumicino. Il primo appuntamento in agenda è la 40ª edizione del Carnevale di Fregene. I carri e i gruppi mascherati partiranno da viale Castellammare, angolo via Cattolica: il corteo allegorico attraverserà le vie principali fino alla Rotonda del Lungomare.

“Quarant’anni di storia rappresentano un traguardo importante per una manifestazione che nel tempo è diventata un simbolo identitario per la comunità locale – sottolinea la Pro Loco – Il Carnevale di Fregene è infatti molto più di una sfilata: è un momento di aggregazione che coinvolge famiglie, associazioni, scuole e gruppi del territorio, unendo generazioni diverse nel segno della festa e della tradizione. Maschere creative, costumi originali, coriandoli e spettacoli animeranno il pomeriggio, offrendo a residenti e visitatori un’occasione per vivere il lungomare in un clima di festa e condivisione”.

Rinviata lo scorso 7 febbraio per il maltempo, sempre oggi sarà recuperata a Passoscuro la festa di Carnevale, organizzata dalla Pro Loco. La sfilata partirà da Piazza Villacidro alle 15 e animerà le strade di Passoscuro tra maschere e carri allegorici.