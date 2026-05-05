Testa di Lepre ricorda i piloti caduti nel 1959

Cerimonia commemorativa con il sindaco Mario Baccini: “Un dovere mantenere viva la memoria di chi ha servito il Paese”

Questa mattina, in via Emilio Pasquini, a Testa di Lepre, si è svolta la cerimonia commemorativa in ricordo dei piloti dell’Aeronautica Militare caduti nel tragico incidente aereo del 1° maggio 1959.

Alla commemorazione ha preso parte il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme alla vicesindaco Giovanna Onorati, alle autorità religiose, militari e civili, riunite presso il cippo eretto dall’Aeronautica Militare nel luogo dell’incidente.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica – Sezione Ladispoli Cerveteri, si rinnova ogni anno per onorare la memoria dei quattro aviatori che persero la vita durante un volo di addestramento lungo la costa tra Fregene e Civitavecchia. In quella tragica occasione, due velivoli entrarono in collisione precipitando proprio nell’area di Testa di Lepre.

“Il cippo commemorativo, situato nei pressi del luogo dell’incidente, dopo anni di silenzio e abbandono, è tornato a parlare grazie alla cura e alla sensibilità della famiglia Onorati e, dal 2021, è di nuovo un luogo di incontro che mantiene vivo il ricordo di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere”, ha dichiarato il primo cittadino.

A perdere la vita furono il Tenente Pilota Aurelio Amendola, il Tenente Pilota Pietro Chiaro, il Tenente GARAT Giovanni Prosdocimo e il Maresciallo Pilota Giampiero Ressia, ricordati oggi con rispetto e commozione da tutta la comunità.