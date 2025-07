Sugli autobus del trasporto urbano di Fiumicino si continua a viaggiare gratis

È difficile trovare sui mezzi una obliteratrice che funzioni per annullare il titolo di viaggio

di Umberto Serenelli

Sui mezzi del trasporto pubblico del comune di Fiumicino si continua a viaggiare gratis. È arrivata finalmente l’apertura di una biglietteria, al capolinea di piazzale Traiano Imperatore, dopo circa 3 anni dall’istituzione del nuovo terminal, ma gli orari di apertura lasciano a desiderare perché alla fine gli utenti sono costretti a rivolgersi al “parcometro” trasformato per l’occasione in macchinetta emettitrice.

Il locale dove vengono venduti i biglietti è anonimo nel senso che all’esterno non c’è scritto “biglietteria” e questo in barba alle informazioni per i viaggatori.

“Lo sportello è gestito dal personale della ditta Trotta – precisa Angelo Caroccia, assessore ai Trasporti – e gli utenti potranno acquistare biglietti e abbonamenti. Alla società che gestisce il trasporto urbano nel nostro Comune è stato comunicato di ampliare al più presto gli orari di apertura dello sportello al pubblico”.

Quelli attuali risultano carenti considerato che l’apertura dal lunedì al venerdì è dalle 8.30 alle 15.30, mentre il sabato chiude alle ore 12.30. Di fatto nei giorni festivi il “point-tickets” resterà chiuso e gli utenti, soprattutto stranieri, dovranno rivolgersi all’obsoleto parcometro per acquistare il titolo di viaggio che le difficoltà che ne conseguono. La prima è che la macchinetta non accetta soldi cartacei, perché non è abilitata a restituire il resto, quindi riceve solo monete da 50 centesimi oppure da 1 euro, che è il costo della corsa a orario. I più fortunati riescono a entrare in possesso del titolo solo se al capolinea trovano un verificatore che vende all’interessato il titolo ma al costo maggiorato di 50 centesimi.

La ricerca del biglietto si tinge di giallo una volta superato lo scoglio dell’acquisto. Gli ostacoli, per coloro che intendono stare in regola, non sono infatti terminati perché su alcuni bus non c’è fisicamente l’obliteratrice (vedi foto) e in altri sono guaste. Questo favorisce l’azione dei “portoghesi” che non possono essere assolutamente multati in vettura perché i verificatori non hanno la figura giuridica per elevare contravvenzioni e si limitano a annullare il ticket.

“Oltre alle tante segnalazioni inoltrate dai cittadini – conclude Caroccia – alla società abbiamo fatto presente anche i guasti delle obliteratrici sui mezzi”.

Al coro si unisce anche il sindacato Usb. “Siamo preoccupati anche per i guasti in linea – commenta Saverio Schergna – le cui corse vengono tamponate utilizzando le vetture in servizio sulle ‘linee mare’. Questo perché i bus non hanno un’adeguata manutenzione, cosa più volte segnalata tra cui le tante obliteratrici fuori servizio”.

Il sindacato Usb sta vivendo un periodo di conflitto con la Trotta Service che ha pagato la 14ma con un ritardo di circa 10 giorni. Sono diverse le vertenze in atto che si trascinano da tempo e proprio per sollecitare l’azienda a sedersi attorno a un tavolo l’Usb sta valutando uno sciopero della categoria.