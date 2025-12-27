Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 27 Dicembre 2025

Strage di Fiumicino, Baccini: “Ricordare le vittime è un dovere, rifiutiamo ogni forma di terrorismo”

Un messaggio di memoria e vicinanza alle famiglie delle vittime della strage del 1985

 

 

Il 27 dicembre è una data che ha segnato la memoria collettiva della nostra città e del Paese intero. In questo stesso giorno del 1985, un commando terroristico legato al gruppo di Abu Nidal, colpì l’aeroporto Leonardo Da Vinci provocando la morte di 13 persone.

 

“A distanza di 40 anni, la Città di Fiumicino rinnova il proprio impegno nel ricordare le vittime di quella tragedia e riafferma i valori di pace, convivenza civile e rifiuto di ogni forma di terrorismo” dichiara il Sindaco, Mario Baccini.

 

 

“Le istituzioni hanno il dovere di custodire il ricordo e di trasmetterla alle nuove generazioni. Rivolgo quindi il pensiero commosso della comunità locale alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che furono colpiti da quella tragedia, avvenuta durante uno dei periodi più bui e dolorosi della storia repubblicana” conclude il Primo Cittadino

 

 

27 dicembre 1985 Abu Nidal Aeroporto di Fiumicino Atentato Strage
