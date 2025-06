Sos per la nuova piazza pedonale nella Darsena di Fiumicino

Preserviamola! Non diventi “area parcheggio” per motorini e scooter

di Dario Nottola

Patti chiari, amicizia lunga. Ed è subito Sos per la nuova piazza pedonale nella Darsena di Fiumicino, in fase di ultimazione. E’ cominciato già un andazzo non piacevole: motorini e scooter parcheggiati sull’area progettata, peraltro, con materiali di pregio: dalla pavimentazione agli arredi urbani, fino alle sedute che richiamano nella forma le tradizionali bitte marine, utilizzate dai marinai per ormeggiare le imbarcazioni. Rischiamo di trovarcela già piena di chiazze d’olio prima ancora che venga ultimata ed inaugurata.

Lanciamo quindi un appello all’amministrazione affinché venga scongiurato subito, con provvedimenti ed una segnalatica di divieto adeguati e che verranno ritenuti opportuni, questo andazzo che abbiamo gia registrato, sin dagli albori, appena concluso il restyling di via Torre Clementina, con vandalismi, macchie d’olio sulla pavimentazione e parcheggi “far west” soprattutto ad opera di “visitatori” romani. Quindi meglio prevenire che curare. Ed iniezioni di rispetto civico.