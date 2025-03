Sì o no al porto crocieristico? Il dibattito acceso a Fiumicino

Domani, la protesta dei cittadini sul piazzale del Vecchio Faro; sabato 15 marzo, l’assemblea popolare del Comitato Tavoli del Porto; e domenica 23 marzo, la ‘Biciclettata contro il porto crocieristico’ del Collettivo No Porto. Mentre sabato 5 aprile si terrà un incontro promosso dai Comitati pro-Porto.

Sì o no al porto crocieristico? Dopo la recinzione di un tratto di spiaggia dinanzi agli storici bilancioni, vicino al vecchio Faro, a Fiumicino, il fronte contrario al progetto del porto turistico crocieristico, si mobilita ulteriormente. Ma, in queste ore, anche chi è favorevole all’avvento del nuovo approdo.

Intanto, domani, alle 11, sul piazzale del vecchio Faro, è stata indetta una protesta spontanea di cittadini in cui i promotori invitano a “portare un ombrellone, l’asciugamano, il pallone ed i racchettoni per fare diventare il piazzale una spiaggia: abbiamo un solo mare e non vogliamo porti a renderlo privato e invivibile”. Il Comitato dei Tavoli del Porto ha poi convocato, per sabato 15 marzo, alle 11, al Parco della Liburna di Fiumicino, un’assemblea popolare con tutte le realtà che costituiscono la rete di solidarietà e tutela del territorio contraria al nuovo approdo. Infine, per domenica 23 marzo, con raduno alle 10.30 davanti al Comune in via Portuense, il Collettivo No Porto ha organizzato una “Biciclettata contro il porto crocieristico” che attraverserà la città per arrivare al piazzale del vecchio Faro.

Sulla recinzione in new jersey la società Fiumicino Waterfront Srl, titolare della Concessione demaniale, ha chiarito che si tratta di “una protezione intorno all’area in Concessione“, puntualizzando che “gli interventi nell’area in concessione descritti sopra non sono in funzione delle opere per la realizzazione della Variante del progetto del porto per cui è ancora attesa la conclusione dell’iter autorizzativo“.

La società ha deciso di “garantire una chiara delimitazione dell’area sotto la propria responsabilità per facilitare il riconoscimento rispetto a quella che è invece sotto la responsabilità del Comune di Fiumicino, che è usata da persone che vi sostano e soggiornano liberamente“. Come dicevamo, anche il fronte favorevole al porto crocieristico scende in campo con l’evento “Innovazione, crescita, futuro: sviluppiamo il nostro territorio!”: sabato 5 aprile, alle 10, al Salsedine Expo in via della Scafa, ci sarà un incontro promosso dai Comitati pro-Porto per “discutere insieme del progetto, della sostenibilità, dello sviluppo occupazionale e dell’impatto sul territorio”.