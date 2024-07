Roma, grande commozione alla celebrazione del funerale di Alba Gonzales

La cerimonia si è tenuta nella suggestiva Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha partecipato con profonda commozione alla celebrazione del funerale di Alba Gonzales, celebre cantante lirica e scultrice di fama internazionale. La cerimonia si è tenuta nella suggestiva Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo ed è stata officiata da Don Walter Insero. Numerose personalità del mondo dell’arte e delle istituzioni hanno preso parte all’evento, tra cui il Consigliere Comunale di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“La scomparsa di Alba Gonzales rappresenta una grande perdita ma la sua memoria continuerà a vivere attraverso le sue creazioni e l’influenza che ha avuto sulla comunità artistica internazionale – ha dichiarato il Primo cittadino – Dal 1989, Alba aveva creato a Fregene il Centro Internazionale di Scultura Contemporanea, un luogo espositivo che accoglieva le sue opere e quelle di artisti italiani e stranieri. Uno spazio diventato un punto di riferimento per l’arte contemporanea; un simbolo del suo impegno per la diffusione della cultura nel nostro territorio”.

“La cerimonia funebre è stata un’occasione di profondo raccoglimento e riflessione per celebrare l’inestimabile eredità profusa da Alba Gonzales; un omaggio collettivo nel ricordo di un’artista che ha trasformato la passione e la creatività in opere senza tempo. Alba Gonzales non è stata solo una donna di straordinario talento, ma anche un faro di dedizione e amore per l’arte, la cui incidenza continuerà ad ispirare generazioni future” ha concluso Mario Baccini