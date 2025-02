Ripristinata l’opera d’arte “Gitana” vandalizzata sul lungomare di Passoscuro

In breve tempo lo scultore si è precipitato sul posto per riallineare l’opera

E’ stata già sistemata e ripristinata nella sua posizione originaria l’opera artistica “Gitana” vandalizzata, probabilmente due notti fa sul lungomare di Passoscuro.

L’opera, in ferro, installata nel marzo 2021 fra via Carbonia e via Villa Urbana e che rappresenta la figura femminile e la sua libertà (“Libera come il Mare”, lo slogan), è stata trovata piegata verso il basso.

A rendere noto l’episodio, che ha lasciato sconcerto ed amarezza tra molti residenti e sui social, il consigliere comunale Pd, Fabio Zorzi: “Con grande tristezza denunciamo un nuovo atto di vandalismo, inqualificabile, ai danni di ‘Gitana”, la splendida opera d’arte sul lungomare di Passoscuro, realizzata grazie al talento di un artista del luogo e all’impegno dell’Aps L’Isola delle Correnti. Per la seconda volta in un anno qualcuno ha sfregiato questa scultura, simbolo di libertà, bellezza e condivisione per la comunità. Perché distruggere ciò che appartiene a tutti?”.

“Questo gesto dimostra solo mancanza di rispetto per l’arte e per il valore che questo luogo rappresenta. Chiediamo maggiore attenzione e tutela per il nostro patrimonio artistico e culturale. Ieri comunque l’opera è stata già rimessa a posto nella sua posizione originaria”, conclude Fabio Zorzi