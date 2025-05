Rimossi, questa mattina, circa 25 metri cubi di rifiuti abbandonati nella zona di Pesce Luna

Per garantire un maggiore controllo, l’area verrà monitorata dalla Polizia Locale e dal personale preposto

Nella Città di Fiumicino torna il decoro nella zona di Pesce Luna dove, questa mattina, sono stati rimossi circa 25 metri cubi di rifiuti abbandonati. Ad essere bonificata è stata la discarica abusiva sorta a causa dell’incivile continuo recente abbandono indiscriminato di rifiuti, che ha violato, da tempo, la zona di Pesce Luna, nelle vicinanze del Centro di raccolta dei rifiuti ingombranti, dove la situazione era stata, a più riprese, segnalata sui social da cittadini.

A quanto si è appreso, l’operazione, con l’ausilio di un camion gru, è stata resa possibile grazie ad una collaborazione proficua e concreta tra l’amministrazione comunale e l’impresa del cantiere per la realizzazione della Darsena pescherecci.

La Direzione dei lavori, impegnata nella costruzione del primo lotto del Porto commerciale, ha subito dato il via alla rimozione dei sacchi d’immondizia abbandonati collocati proprio nell’area del cantiere e quindi ricadente nella loro competenza.

L’operazione è stata attivata grazie ad un dialogo fattivo tra l’Ufficio Ambiente e l’impresa, con l’obiettivo ulteriore di mettere in atto tutte le dovute precauzioni affinché questo scempio ambientale, l’ennesimo sfregio al decoro del territorio comunale, non si possa ripetere. Per garantire un maggiore controllo la zona verrà monitorata più frequentemente dalla Polizia Locale e dal personale preposto.

L’Ufficio Ambiente fa sapere, inoltre, che sta coordinando anche la pulizia, ad Aranova, di via Michele Rosi, via Siliqua, via Italo Raulich, ed a Palidoro via Filippo Cuggiani, per poi proseguire gli interventi a Passoscuro per lo sfalcio ed il diserbo meccanico dei marciapiedi e dei cigli stradali; infine, le squadre di Fiumicino Ambiente si concentreranno nella pulizia del centro di Fiumicino.

“Abbiamo restituito decoro a una zona fortemente compromessa e risposto concretamente alle numerose segnalazioni dei cittadini – dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – Questo intervento è il frutto di una collaborazione efficace tra il nostro Ufficio Ambiente e l’impresa impegnata nei lavori del Porto commerciale, che ringrazio per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. Il contrasto al degrado passa da un’azione quotidiana e condivisa, ma serve anche la collaborazione di tutti per evitare che certe situazioni si ripetano. Continueremo a rafforzare i controlli e a investire in decoro, legalità e tutela dell’ambiente”.