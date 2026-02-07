Rifiuti abbandonati, una responsabilità collettiva

Tra controlli, sanzioni ed educazione civica: la sfida di una città che guarda al futuro

di Fiumicino Online

Passeggiando per le strade della nostra città capita troppo spesso di imbattersi in sacchi di rifiuti abbandonati sotto gli alberi, lungo i marciapiedi o ai bordi delle strade. Un’immagine che non solo deturpa il decoro urbano, ma racconta anche una profonda mancanza di rispetto verso la comunità in cui viviamo.

A far riflettere è il commento lasciato dalla signora Anna Maria sotto un post Facebook di Fiumicino Online, in cui si parla anche di educazione ambientale presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Lido del Faro di Fiumicino:

“Io direi anche a scuola di educazione civica, per far sì che tornando a casa i bambini dicano ai loro genitori che il sacco della spazzatura non va messo sotto l’albero lungo la strada, ma nei cassonetti per la raccolta, dopo aver pagato la tassa comunale.”

Parole semplici, ma profonde. Perché il problema dei rifiuti non riguarda solo chi pulisce o chi controlla, ma riguarda tutti noi. Vivere in una città pulita è un diritto, ma mantenerla tale è un dovere condiviso.

Forse è arrivato il momento di chiederci se, oltre alle sanzioni e ai controlli, non serva qualcosa di più: un vero cambio culturale. Un’educazione che parta dalle scuole e arrivi fino alle famiglie. Inserire un percorso formativo – potremmo chiamarlo simbolicamente “La città pulita dipende da noi” – aiuterebbe bambini e ragazzi a comprendere che i rifiuti non scompaiono per magia e che ogni gesto sbagliato ha conseguenze sull’ambiente, sulla salute e sull’immagine della città.

I più giovani possono diventare i migliori ambasciatori del rispetto civico, capaci di riportare a casa messaggi chiari e concreti: i rifiuti vanno conferiti correttamente, nei luoghi predisposti, rispettando le regole di una raccolta che tutti contribuiamo a sostenere attraverso le tasse comunali.

Educare oggi significa prevenire domani. Significa avere strade più pulite, meno degrado e una comunità più consapevole. Perché una città non è fatta solo di strade e palazzi, ma soprattutto di persone. E la pulizia, quella vera, dipende da noi.

In questa direzione va anche l’impegno dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco ha dichiarato che, sul fronte del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, l’Amministrazione sta accelerando la lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, incentivando l’idea di una città pulita che guarda al futuro con senso di responsabilità.