Rifiuti abbandonati, Rosati (PSI): “Maccarese costretta al fai da te”

“Il Territorio comunale sommerso di immondizia lasciata ovunque da troppi incivili, senza che nessuno intervenga”

“In data 6 gennaio ho avuto modo di incontrare un imprenditore di Maccarese, e di scambiare con lui una serie di riflessioni sulla situazione dei rifiuti abbandonati a bordo strada lungo Via dei Tre Denari, Viale dei Monti dell’Ara, viale Maria e il lungomare di Maccarese. Ho incontrato questa persona mentre, avvalendosi dell’aiuto di alcuni collaboratori e con un pick up di sua proprietà, raccoglieva i rifiuti abbandonati lungo via dei Tre Denari” lo dichiara Carlo Rosati, Segretario del Partito Socialista Italiano di Fiumicino.

“Una quantità impressionante di ogni tipo di rifiuti, fra cui – rimarca – moltissime lattine e bottiglie e numerosi sacchetti di provenienza domestica, lasciati a bordo strada, come se il bordo strada fosse una discarica”.

“Sono stanco di uscire di casa e vedere questo scempio, se nessuno interviene allora devo fare da solo, come ormai faccio da tempo, a mie spese” ha dichiarato il cittadino mentre raccoglieva i rifiuti.

“Poche semplici parole – sottolinea Rosati – che però segnano il senso dell’abisso che si è creato nel nostro Comune fra amministrazione e cittadino. Maccarese e in genere tutto il Territorio comunale sono sommersi di immondizia lasciata ovunque da troppi incivili, senza che nessuno intervenga nè per prevenire il problema nè per ripristinare il decoro delle strade”.

“Eppure ricordiamo bene che il programma elettorale dell’attuale Sindaco prevedeva (fra tante cose) la bonifica delle discariche abusive, il controllo delle aree a rischio, la tutela dell’ambiente, il decoro urbano… tutte parole al vento – ribadisce – che si scontrano con la realtà dei fatti in cui i privati cittadini sono costretti a intervenire per garantirsi un minimo di decoro. Quando i privati si devono preoccupare di ciò di cui l’Amministrazione si deve occupare, l’Amministrazione ha perso, e questa sconfitta è ormai evidente in tutti gli aspetti della vita quotidiana, dai rifiuti allo stato delle strade, dalla situazione trasporti ai vari servizi di utilizzo collettivo”.

“Ho scritto personalmente, a nome del Partito Socialista che rappresento, una mail all’Assessorato e attendo di capire se e quali riscontri ci saranno, sperando senza illusione di vedere un minimo di interesse verso le istanze di chi vuole che la località dove vive sia (citando le promesse elettorali di chi adesso deve mantenerle) … ‘un posto bello e sicuro dove vivere, lavorare, investire e divertirsi’. Come sempre saranno i fatti a parlare e le aspettative sono molto molto basse” conclude Carlo Rosati